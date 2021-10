Mimořádně se sejde tripartita, projedná opatření proti covidu pro pracoviště

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají jednat o opatřeních proti koronaviru na pracovištích. Mimořádné zasedání tripartity se uskuteční on-line. Po pondělním jednání krizového štábu končící vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zmínil návrh, podle něhož by do provozů a kanceláří nesměli lidé bez očkování, negativního testu či potvrzení o prodělaném covidu. Odboráři a podnikatelé to kritizují.

Šíření koronaviru sílí. Ukončené očkování má šest milionů obyvatel, tedy asi 57 procent. Některé unijní země nařídily povinné očkování u vybraných profesí, jiné plánují případná omezení hlavně pro neočkované. Vstup na pracoviště bez očkování či testu by podle odborů a zaměstnavatelů bylo možné zakázat jen zákonem.

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly není možné za nízkou proočkovanost trestat pracovníky a firmy. Zaměstnavatelé přitom už na jaře neúspěšně usilovali o to, aby mohli zřizovat svá očkovací centra.