Minerálky Mattoni se vrací do skleněných lahví

Společnost Mattoni 1873 v pátek zahájila stáčení minerální vody do zálohovaných skleněných lahví, které budou určené pro maloobchodní prodejny. Firma tím chce podpořit cirkulární ekonomiku, tedy dlouhodobě udržitelnou výrobu s minimem odpadů. Podle mluvčí společnosti Mattoni 1973 Andrey Brožové je o skleněněné lahve mezi zákazníky zájem, poprvé budou k dostání v obchodě koncem září. Minerální voda bude v obchodech dostupná ve speciálně navržené průhledné láhvi. Stáčet se do ní bude perlivá i neperlivá voda. Lahve vyrobila pro společnost sklárna Dubí z Teplic. Do budoucna chce Mattoni nabídku skleněných lahví zvyšovat, o snížení produkce "matonky" v plastových lahvích ale firma neuvažuje. Návrat ke skleněným lahvím i pro maloobchod plánuje také další velká nápojová značka, a to Kofola. Chtěla by svůj koncept vratných skleněných lahví rozjet zřejmě na počátku příštího roku. Na trhu by měly objevit litrová Kofola, Rajec a Vinea.