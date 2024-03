Minimální mzda by mohla odpovídat 45 procentům průměrné mzdy, novelu nyní projedná kabinet

Minimální mzda v Česku by měla odpovídat 45 procentům průměrné mzdy. Vypočítávat by se nově měla jako násobek předpokládaného průměrného výdělku na následující rok a koeficientu, který určí vláda. Zároveň by se od příštího roku měl snížit počet kategorií zaručených mezd z osmi na čtyři. Tyto změny ve středu projedná vláda. Výhrady zatím předneslo ministerstvo financí, které navrhuje zaručenou mzdu zrušit úplně.

Přiměřené minimální mzdy upravuje od předloňského roku směrnice EU, kterou by měly členské země promítnout do své legislativy do poloviny listopadu. Minimální mzda v ČR se v lednu zvýšila o 1600 korun a dosahuje tak nyní zhruba 41,1 procentům průměrné mzdy. Během pěti let by se poměr měl zvýšit na 45 procent.