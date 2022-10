Ministerstva: ČR chce evropské řešení energetické chudoby, nespoléhat na národní opatření

Problém energetické chudoby je nutné řešit na celoevropské úrovni a nespoléhat pouze na národní řešení. Na konferenci českého předsednictví v EU věnované energetické chudobě se na tom shodli zástupci ministerstva práce a ministerstva průmyslu. Podle nich by samostatný postup členských států narušil společný evropský trh, pro země o velikosti Česka by navíc bylo obtížné konkurovat ve svých opatřeních velkým státům. Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Martina Štěpánková na konferenci upozornila, že energetická chudoba není nový fenomén, nynější inflace ale rozšířila počet lidí, kteří jí čelí. "Energetická chudoba už není hrozbou jen pro nejzranitelnější skupiny, ale i pro střední třídu," uvedla. Členské státy EU podle ní na energetickou chudobu reagují podobnými opatřeními. Zpravidla to jsou cenové stropy, zvyšování dávek a důchodů, zvyšování minimální mzdy nebo pobídky k úsporám energií.