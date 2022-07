Ministerstva podala kasační stížnost proti rozsudku takzvané klimatické žaloby

Ministerstva životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy se rozhodla podat proti rozsudku v tzv. klimatické žalobě kasační stížnost. Věc bude nyní přezkoumávat Nejvyšší správní soud (NSS). ČTK to sdělil spolek Klimatická žaloba ČR. Pražský městský soud v polovině června rozhodl, že všechna čtyři žalovaná ministerstva zasáhla do práv spolku Klimatická žaloba ČR a dalších žalobců tím, že nestanovila konkrétní zmírňující opatření k dostatečnému snižování skleníkových emisí. "Ministerstvo zemědělství se poté, co se seznámilo s odůvodněním rozsudku Městského soudu v Praze, rozhodlo, stejně jako ostatní dotčené resorty, podat proti němu kasační stížnost. Z hlediska resortu zemědělství je vhodné nechat Nejvyšším správním soudem přezkoumat otázky procesně právního charakteru týkající se vztahu výroku soudu k žalobnímu petitu a dále otázku rozhodnutí o nákladech řízení," sdělil ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. David Hluštík z tiskového odboru ministerstva průmyslu a obchodu doplnil, že resort podá kasační stížnost v polovině srpna. Dodal, že je to především záležitost ministerstva zemědělství a životního prostředí.