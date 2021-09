Ministerstvo aktualizovalo mapu cestovatele, zpřísňuje pravidla pro návrat z Chorvatska i Rakouska

Pravidla návratu z Chorvatska a Rakouska se od pondělí pro neočkované a lidi bez prodělaného covidu zpřísní. Země přejdou na takzvané mapě cestovatele ministerstva zdravotnictví do červené kategorie. Nově tak budou muset Češi ještě před návratem do vlasti na test, bez něj nesmí nastoupit do hromadné dopravy. Nejdříve pátý den po příjezdu ještě podstoupí PCR test a do negativního výsledku musí být v samoizolaci. Na seznam oranžových zemí přibyde Dánsko, Slovensko, Švédsko nebo Kanárské ostrovy.

Také lidé s ukončeným očkováním nebo prodělaným covidem musí vyplnit příjezdový formulář, najdou ho na webu ministerstva zdravotnictví.