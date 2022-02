Ministerstvo chce do pololetí předložit novelu s úpravou podmínek pěstounů

Ministerstvo práce se chystá nejpozději do poloviny letošního roku předložit novelu o ochraně dětí. Upravit v ní chce podmínky péče v náhradních rodinách. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Eva Davidová. Někteří pěstouni si stěžují na to, že se jim po poslední novele od letoška snížily odměny za péči. Týká se to hlavně prarodičů, kteří se starají o jedno vnouče. Podle expertů by péče příbuzných a cizích pěstounů měla mít jiná pravidla, protože podmínky a potřeby pečujících se liší.

Podle výkazů ministerstva práce bylo na konci roku 2020 v Česku zhruba 11.700 dlouhodobých pěstounů. Přes polovinu z nich tvořili prarodiče, víc než čtvrtinu další příbuzní a známí a necelou pětinu cizí lidé. Podle poslední novely se od ledna odměny cizích pěstounů zvedly a navázaly na minimální mzdu. Příbuzní pěstouni nově pobírají místo odměny příspěvek, který se stanovuje z životního minima.