Ministerstvo chce navýšit počet studentů oborů VŠ pro zdravotní sestry a další nelékaře

Podobně jako u oboru Všeobecné lékařství v roce 2019 chce ministerstvo zdravotnictví (MZd) navýšit počet studujících zdravotních sester a dalších nelékařských zdravotnických oborů. Novinářům to dnes v Senátu řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Letos podle něj budou končit lékařské fakulty první absolventi po navýšení počtu přijatých, bude jich asi o 30 procent víc než v předchozích letech. Sester pracuje ve zdravotnictví asi 82.000, do pěti let jich ale asi 12.000 odejde do penze. Jejich potřeba se ale se stárnutím populace bude zvyšovat.

Po čtyřletém studiu zdravotnické SŠ končí studenti jako takzvaná praktická sestra, jejíž kompetence jsou více omezené. Jen polovina z nich podle dat ÚZIS navíc nastupuje rovnou do zdravotnictví pracovat, část dál studuje na VOŠ nebo VŠ. Do budoucna by tyto absolventky podle Válka mohly víc působit třeba v sociálních službách. Sester, které absolvovaly v posledních letech VOŠ nebo bakalářský obor, pracuje v současné době ve zdravotnictví asi 75 procent.