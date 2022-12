Ministerstvo chce zřídit pozici vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny

Ministerstvo zahraničí navrhne kabinetu vytvoření pozice vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny. Podle informací ČTK i Lidových novin je kandidátem Tomáš Kopečný, který podle serveru Aktuálně.cz ke konci roku odejde z funkce náměstka pro průmyslovou spolupráci na ministerstvu obrany. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ale nechtěl personální záležitosti komentovat, dokud nejsou uzavřené.

Podle Lipavského by zmocněnec měl být schopen nejen pomoci Ukrajině, ale také znásobit příležitosti pro české firmy a subjekty. Podle Aktuálně.cz byl Kopečný jednou z hlavních sil při organizování vojenské pomoci Ukrajině napadené Ruskem. Pro web také bez detailů poznamenal, že v angažmá ve prospěch Ukrajiny hodlá pokračovat. Na ministerstvu obrany pracoval téměř deset let, náměstkem byl od ledna 2020. Jako důvod pro odchod uvedl, že dostal nabídku, kterou nemohl odmítnout. Novou pozici, do které hodlá nastoupit, ale nechtěl upřesnit, protože ještě nemá vyřízené všechny potřebné formality.