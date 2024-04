Ministerstvo chystá novou síť celostátních sociálních služeb

Ministerstvo práce chystá změny v poskytování nadregionálních sociálních služeb, na které poskytuje dotace. Od roku 2026 chce nastavit jejich novou síť. Část služeb by se podle plánu mohla přesunout pod kraje. Vedení resortu o tom chce jednat s nimi i s poskytovateli péče. Novinářům to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Řada poskytovatelů péče návrh kritizuje. Obávají se omezení financí a dostupnosti poradenství či krizové podpory pro potřebné. Žádají změny.

Změnu pravidel poskytování nadregionálních služeb upravuje poslanecká novela o sociálních službách, kterou předložil Jurečka spolu s dalšími poslanci. Předloha je před závěrečným schvalováním. Podle návrhu by měla vzniknout jejich síť, kterou by sestavilo ministerstvo práce. Patřit do ní má taková potřebná péče, kterou nemohou zajistit kraje. Toto vymezení by mělo podle záměru platit od letošního července, síť by měla být nastavena ale až od ledna 2026.

Mezi nadregionální či celostátní služby patří krizové linky, sociální a právní poradenství či sociální rehabilitace. Celkem jich je letos 231. Poskytovatelé péče na každý rok žádají o dotace. Loni ministerstvo rozdělilo 1,5 miliardy korun, letos 1,52 miliardy. Organizace prosazují změnu připravované Jurečkovy poslanecké novely. Navrhují, aby se dosud fungující služby překlopily do zamýšlené sítě. Usilují o to, aby jejich návrh podali ve Sněmovně opoziční poslanci.