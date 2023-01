Ministerstvo chystá podle Jurečky kroky ke snižování sociálních rozdílů mezi regiony

Ministerstvo práce chystá kroky ke snižování sociálních rozdílů mezi regiony. Plánuje opatření na podporu zaměstnanosti, posílení rekvalifikací či dluhové poradenství. Na dotaz ČTK to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Reagoval tak na výsledky prvního kola prezidentských voleb. Podle sociologů a komentátorů hlasování potvrdilo rozdělení společnosti. Experti mluví o Česku A a Česku B. Podle ministra srovnání podmínek v chudších a bohatších oblastech ale potrvá minimálně jednu generaci.

"Česká republika se dlouhodobě snaží - a je to i úsilí předchozích vlád - podporovat strukturálně znevýhodněné regiony, venkovské oblasti, regiony postižené těžbou a fungováním těžkého průmyslu. Strategie se promítá do mnoha konkrétních dílčích opatření, a to třeba do nastavení operačních programů. Máme tady Fond spravedlivé transformace, odkud zhruba 40 miliard Kč směřuje do regionů jako je Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Stát se s tím opravdu snaží dlouhodobě něco dělat, ale to úsilí zdaleka nestačí na problematiku, která tady byla kumulovaná 40 let," uvedl Jurečka.