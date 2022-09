Ministerstvo chystá reformu pracovní migrace do ČR s bodovým hodnocením cizinců

Ministerstvo práce chystá reformu pravidel pracovní migrace do Česka. Příchod expertů z ciziny má pomoci urychlit a usnadnit bodový systém. Do praxe by se mohl zavést od roku 2025. První úpravy procesu přijímání zahraničních sil by mohly ale začít platit už příští rok. Rychlejší proces by měl být i u méně kvalifikovaných. Plány dnes na konferenci o řízení pracovní migrace představili zástupci ministerstva práce.

Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. V srpnu dosahovala 3,4 procenta. Úřady práce evidovaly zhruba 251.800 uchazečů o zaměstnání a přes 312.300 volných míst. Zaměstnavatelé si na nedostatek pracovníků dlouhodobě stěžují a požadují rychlejší a jednodušší získání zahraničních sil. V ČR na konci srpna mělo zaměstnání 775.100 lidí ze zahraničí, z nich 407.400 pocházelo z EU a zbytek ze států mimo sedmadvacítku. Česko se bez cizinců do budoucna neobejde. Kvůli stárnutí bude totiž ubývat lidí v aktivním věku.

Body by se přidělovaly za dovednosti, výši výdělku na dané pozici, vzdělání, znalost češtiny, věk, zkušenost s pobytem v ČR či jinde v cizině. Roli by hrálo případně i to, zda jde o profesi, kterou česká ekonomika potřebuje. Při vyšším ohodnocení by cizinec mohl získat například delší povolení k pobytu a lepší perspektivu. Pro méně kvalifikované pracovníky by mohl existovat seznam nedostatkových povolání. Cizince by zjednodušeně a zrychleně mohl přijímat takzvaný uznaný zaměstnavatel. Tyto prověřené firmy by musely dodržovat pracovní předpisy, nesměly by mít dluhy na daních a odvodech.