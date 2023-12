Ministerstvo dá příští rok 50 milionů Kč na obnovu kapliček, soch nebo křížových cest

Ministerstvo zemědělství příští rok rozdělí až 50 milionů Kč na údržbu, obnovu nebo opravu drobných venkovských staveb jako jsou kapličky, sochy nebo křížové cesty. Na letošní rok měl úřad k dispozici 35 milionů Kč. O dotaci mohou žádat obce, spolky, nadace nebo různá zájmová sdružení. Na jeden projekt ministerstvo poskytne maximálně 300.000 Kč, minimální částka je 15.000 Kč.

O dotaci lze žádat na obnovu objektů, které neslouží k osobnímu užívání nebo podnikání v obcích do 2000 obyvatel. Dotace může pokrýt maximálně 70 procent vynaložených výdajů. V případě obcí od 2001 do 5000 obyvatel lze žádat o dotaci, pokud stavba stojí v části obce do 500 obyvatel a může pokrýt maximálně 60 procent výdajů na projekt.