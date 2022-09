Ministerstvo: Do českých škol je zapsáno 66 tisíc dětí ukrajinských migrantů

66 tisíc dětí ukrajinských migrantů je na začátku školního roku zapsáno do českých škol. Do lavic jich ale skutečně usedlo o deset tisíc méně. Vyplývá to z údajů, které ředitelé škol zaslali ministerstvu školství. U ukrajinských dětí, které mají povinnou docházku, teď budou školy zjišťovat, jestli jsou ještě v Česku, případně proč do školy nechodí. Příčiny nepřítomnosti ve škole budou zjišťovat jen u dětí školou povinných, tedy u těch ve věku od 5 do 15 let.

Do školek od září podle údajů resortu školství nově začalo chodit 5 tisíc malých Ukrajinců, základní školy přijaly dalších skoro 19 tisíc žáků a do středních škol přibyly necelé tři tisíce ukrajinských studentů. Do českých škol tak v září nastoupila jen zhruba polovina z původně odhadovaných 130 tisíc nových ukrajinských dětí.