Ministerstvo: Do konce roku 2024 by české rafinérie mohly přestat využívat ruskou ropu

Česko by do konce příštího roku mohlo být nezávislé na ruské ropě. Potvrdilo to ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle něj umožní plný přechod k jiným dodavatelům dokončení ropovodu TAL z Jaderského moře. Rusko pokrývá českou spotřebu ropy zhruba z poloviny. Většina unijních zemích na přelomu roku obchod s ruskou ropou kvůli sankcím ukončila. Česko si spolu se Slovenskem a Maďarskem vyjednalo dočasnou unijní výjimku.