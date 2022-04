Ministerstvo: Do mateřských a základních škol nastoupilo 26.500 dětí ukrajinských uprchlíků

Do mateřských a základních škol v Česku nastoupilo zatím zhruba 26.500 dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny. Vyplývá to z dat, které ministerstvo školství k 7. dubnu dostalo od škol. ČTK o tom informovala mluvčí úřadu Aneta Lednová. Podle zjištění mají základní školy ještě přibližně 150.500 volných míst a školky kolem 12.900. Nejvíc volných kapacit je k dispozici v Moravskoslezském kraji, naopak nejméně v Karlovarském a Libereckém kraji či v Praze. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) na konci března uvedl, že v Česku se registrovalo asi 125.000 ukrajinských uprchlíků ve věku od tří do 18 let. V materiálu, který má ČTK k dispozici, úřad již dříve odhadoval, že do školek by mohlo ještě tento školní rok nastoupit kolem 7000 ukrajinských dětí a do základních škol 26.250. Podle průzkumu ministerstva bylo v mateřinkách k 7. dubnu 3310 ukrajinských dětí a v základních školách 23.204. Nejvíc se jich zapsalo do zařízení v Praze. Školky v hlavním městě jich přijaly přibližně 580 a základní školy 4170. Toto množství tvoří zhruba šestinu všech ukrajinských uprchlíků, kteří do mateřských a základních škol v ČR začali chodit.