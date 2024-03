Ministerstvo dokončilo zákon o reformě penzí, týká se změny věku či náročných profesí

Ministerstvo práce dokončilo návrh zákona k reformě penzí. Upravuje růst důchodového věku podle doby dožití, mění výši minimálního důchodu a limit pro dřívější penzi pro náročné profese. Týkat by se změna mohla až 120.000 lidí, tedy všech pracovníků z takzvané čtvrté kategorie a části kategorie třetí. Podle počtu odpracovaných hodin by mohli jít pracovníci do důchodu až o 5 let dříve. Zaměstnavatelé by měli navíc za pracovníky v náročné profesi platit o 5 procent vyšší sociální odvody.

Mezi rizikové faktory jsou řazeny vysoký hluk, prach, chlad nebo teplo, práce s chemikáliemi, tlak vzduchu, fyzická zátěž, atd. Kvůli překračování limitů jsou ve třetí a čtvrté kategorii potřeba ochranné pomůcky. Resorty zdravotnictví a práce se tak dohodly na čtyřech rizicích, která by měla hrát roli pro přiznání dřívější penze. Měla by to být vysoká fyzická zátěž, chlad, teplo a vibrace.

Vláda plánované změny penzí představila loni 11. května. Návrh důchodové novely pak ministerstvo práce předložilo o půl roku později. Podle plánu by sněmovna o konečném znění novely mohla rozhodnout do konce července. Opozice má k zákonu výhrady.