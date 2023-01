Ministerstvo dopravy připravilo kosmické projekty. Cílem je vyslat do vesmíru samostatný český let

Česko chce do vesmíru poslat samostatný let. Ministerstvo dopravy připravilo sedm kosmických projektů, na které chce získat peníze v soutěži Evropské kosmické agentury. Ta poskytne úspěšným projektům 60 milionů eur, tedy necelou miliardu a půl korun. Mezi projekty je mimo jiné i první česká sonda LVICE2, která by měla letět až k Měsíci a posléze do meziplanetárního prostoru. Ani jeden z projektů ministerstva nepočítá s vysláním lidské posádky. První samostatný český let by se mohl podle ministerstva uskutečnit v roce 2027. ČR se v posledních letech až na výjimky zapojovala pouze do misí zahraničních aktérů.