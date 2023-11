Ministerstvo dopravy připravuje přeměnu silniční inspekce. Cílem je zefektivnit kontrolu kamionů

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) plánuje přeměnu Centra služeb pro silniční dopravu na silniční inspekci, tak jak je to v Polsku a dalších státech. Inspekce by měla vyšší pravomoci při kontrole nákladních vozů, zejména v oblasti přetížení vozidel a dodržování povinných přestávek. Zákon by chtěl Kupka předložit na jaře, účinný by mohl být od roku 2025. Zdůraznil také, že přeměna nepřinese žádné nové náklady.

Centrum má nyní podle Kupky nedostatečné pravomoci, při jeho kontrolách musí totiž asistovat policii. Ministr dodal, že návrh podporují i čeští dopravci a to především proto, že změna zajistí stejné podmínky v Česku jako v zahraničí. Pozitivně se k návrhu vyjádřil i bývalý ministr dopravy Karel Havlíček (ANO).