Ministerstvo financí: Česká ekonomika vstoupila do recese

Česká ekonomika podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS vstoupila do mírné recese. Podle nejnovější makroekonomické prognózy jeho resortu letos vzroste hrubý domácí produkt zhruba o 2,4 procenta. Na začátku příštího roku bude podle ministerstva ekonomika o dvě desetiny procenta klesat. Ministerstvo neočekává výraznější dopad na nezaměstnanost. Podle aktuální prognózy by její míra letos měla dosáhnout průměrné hodnoty 2,5 procenta a v roce 2023 se zvýšit na 3,1 procenta. Za nejzávažnější problém označil Stanjura inflaci, která táhne dolů spotřebu domácností, a tím i HDP.

Podle nové makroekonomické prognózy veřejné finance skončí letos ve schodku 4,6 procenta HDP, příští rok se deficit sníží na 4,3 procenta HDP. Strukturální schodek zůstane přes tři procenta HDP. Ministr chce příští rok představit opatření, která by strukturální schodek od roku 2024 snížila o jedno procento HDP, tedy asi 70 miliard korun. Podle prognózy ministerstva financí by se měla letos míra zadlužení Česka zvýšit na 43,9 procenta HDP z loňských 42 procent. V roce 2023 by státní dluh měl vzrůst na 46,1 procenta.