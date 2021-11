Ministerstvo financí chce zvýšit limit pro povinné placení DPH na dva mil. Kč

Ministerstvo financí požádá Evropskou komisi o zvýšení ročního limitu obratu, jehož překročením vzniká podnikateli povinnost platit daň z přidané hodnoty (DPH), z jednoho milionu na dva miliony korun. Po projednání vládou příslušný materiál MF pošle komisi. Česká republika má od vstupu do EU v roce 2004 pevně stanovenou částku pro povinnou registraci plátce k DPH 35.000 eur (1,141 milionu korun v tehdejším kurzu). Výjimkou by chtělo MF zvýšit limit v příštím roce, a to do konce roku 2024. Od ledna 2025 začne platit novela evropské směrnice o DPH, která zavede státům EU možnost na základě svého uvážení rozhodnout a zvýšit limit obratu pro vznik plátcovství až na 85.000 EUR (zhruba 2,15 milionu Kč). MF upozornilo, že limit ročního obratu se nezměnil už více než 17 let.

Záměr je podle partnera poradenské PwC a experta na nepřímé daně Martina Diviše pozitivní, protože jde systémově o opatření, které omezí administrativu zejména začínajícím nebo drobným a menším podnikatelům. "Přestože se jedná o jasnou úlevu na straně daňových poplatníků, je otázkou, proč ministerstvo financí čekalo na konec volebního období a nevyjednalo tento limit podstatně dříve, například v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb," uvedl.