Ministerstvo financí dnes předkládá vládě návrh státního rozpočtu na příští rok

Ministerstvo financí dnes vládě předloží návrh státního rozpočtu na příští rok. Podle dřívějších vyjádření premiéra Petra Fialy z ODS by se měl deficit rozpočtu pohybovat mezi 235 až 270 miliardami korun. Podoba návrhu státního rozpočtu pro příští rok, ale ještě nemusí být konečná. Ministři chtějí o návrhu jednat ještě v září. Vláda zároveň plánuje od příštího roku výrazně šetřit - a to prostřednictvím konsolidačního balíčku. Ten by měl jen v příštím roce přinést úspory ve státním rozpočtu zhruba 97 a půl miliardy korun. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 295 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS trvá na tom, že se plán podaří dodržet.