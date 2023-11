Ministerstvo financí navrhlo čtyři varianty spotřební dan na tiché víno. Vinaři s tím nesouhlasí

Zástupci ministerstva financí představili čtyři varianty spotřební daně pro tiché víno. Po jednání pracovní skupiny, kde jsou i zástupci vinařů, to řekl ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. Podle Výborného vychází ministerstvo financí ze sazby na šumivé víno, které je 23 korun a 40 haléřů na litr. Sazba pro všechna tichá vína by mohla být buď čtvrtinová, poloviční, tří čtvrtinová, a nebo plná. Vinaři s tím ale nesouhlasí, a místo toho chtějí stanovit minimální cenu na ethanol obsažený ve víně. Podle Výborného bude pracovní skupina o obou návrzích znovu jednat, sejít by se mohla v první čtvrtině příštího roku.