Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl být 376 miliard 600 miliónu korun. Oproti návrhu z června je to zhruba o 13 miliard méně. Upozornila na to Česká televize. Přesto by to měl být druhý nejhorší výsledek hospodaření Česka v jeho historii. Plánovaný návrh počítá podle ministerstva financí třeba s meziročním zvýšením výdajů na vědu a výzkum nebo obranu. Naopak by neměly růst platy státních zaměstnanců.