Ministerstvo financí zlepšilo odhad vývoje ekonomiky i veřejných financí

Ministerstvo financí zlepšilo odhad vývoje české ekonomiky v letošním i v příštím roce. Letos nově čeká růst ekonomiky o 3,2 procenta, tedy o desetinu více proti původnímu předpokladu. V příštím roce by pak podle údajů ministerstva měla ekonomika vyrůst o 4,2 procenta místo původně odhadovaných 3,7 procent. Lepší prognózu ministerstvo zdůvodňuje většími investicemi a spotřebou domácností. Příští rok by pak růst mělo podpořit zejména oživení soukromé spotřeby. Úřad zároveň informoval o tom, že prognóza bude sloužit jako východisko pro makroekonomický rámec návrhu státního rozpočtu na příští rok a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2024. Základní parametry rozpočtu vláda už schválila na počátku června, a to se schodkem 390 miliard korun. MF ale už dříve upozornilo na to, že do říjnových parlamentních voleb nestihne Sněmovna zřejmě rozpočet schválit, a to ani v prvním čtení. Po volbách tak bude muset vláda návrh opět schválit a předložit do Parlamentu.

Ministerstvo financí zlepšilo také odhad schodku veřejných financí

České veřejné finance skončí ve schodku 7,7 procenta hrubého domácího produktu. Prognózu zveřejnilo ministerstvo financí. Oproti dubnovému odhadu je schodek menší a klesat by měl i v příštích letech, a to až na 4,1 procenta v roce 2024. Celkový veřejný dluh by mě podle ministerstva financí stoupnout z letošních 37,8 procenta HDP až na 51,8 desetin procenta v roce 2022. *Pravidla Evropské unie za normálních okolností vyžadují dluh pod 60 procenty HDP. Platnost pravidel ale Evropská unie dočasně kvůli pandemii pozastavila.