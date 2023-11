Ministerstvo financí zveřejnilo nový výhled ekonomiky, HDP poklesne víc než se předpokládalo

Ministerstvo financí zhoršilo výhled ekonomiky pro letošní rok. Hrubý domácí produkt (HDP) by podle něj měl klesnout o 0,5 procenta. V srpnové prognóze se počítalo se snížením jen o 0,2 procenta. Důvodem pro tuto změnu je především slabší spotřeba domácností, která je zapříčiněná vysokou inflací. Novinářům to na tiskové konferenci řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Průměrnou inflaci očekává ministerstvo letos na 10,8 procentech, proti srpnu se jedná o mírné zlepšení.

Podle Stanjury sice v poslední čtvrtině roku dojde k oživení ekonomiky, k celkovému růstu to však stačit nebude. Pokles spotřeby domácností podle něj do určité míry kompenzuje zvýšený export nebo investice. V příštím roce by pak mělo HDP stoupnout o 1,9 procenta. Důvodem by měla být nižší inflace a rostoucí reálné mzdy.