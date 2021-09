Ministerstvo kultury bude moci koupit kubistickou sbírku za 30 milionů Kč

Sněmovní rozpočtový výbor dnes umožnil ministerstvu kultury využít peníze z rozpočtu této kapitoly na nákup souboru kubistických předmětů. Ministerstvo má za něj zaplatit 30 milionů korun. Pocházejí z Bauerovy vily v Libodřicích na Kolínsku, kde je shromáždila a zpřístupňovala Nadace českého kubismu. Vláda s tímto nákupem vyslovila souhlas již na konci července.

"Tato kolekce ve svém celku představuje de facto druhou nejvýznamnější sbírku českého kubismu. A pokud by ji nezískal stát, hrozilo by její rozptýlení do jednotlivých soukromých sbírek a tím snížení hodnoty celé sbírky, řekl poslancům náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda. Část předmětů ze sbírky zůstane ve vile, část se přesune do Uměleckoprůmyslového muzea a další se vyčlení na zahraniční zápůjčky.