Ministerstvo: Lékárny budou hlásit zásoby některých léků každý den, uvidí je i pacient

Lékárny mají podle pozměňovacího návrhu k novele zákona léčivech hlásit zásoby nedostupných léků každý den. Informace by pak měly být veřejně dostupné i pro předepisující lékaře a pacienty. Na odborné konferenci Fórum pacientů 2023 na téma lékové politiky to řekla ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků ministerstva zdravotnictví (MZd) Daniela Rrahmaniová. Novelu, která má podle MZd omezit výpadky v dostupnosti léčiv, v současné době projednává Sněmovna. Podle ředitelky nemají MZd ani Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v současné době dostatek informací o dostupnosti léků, dodavatelé hlásí jen jejich nedostupnost. Informace o nedostupnosti pak mají i negativní důsledky, a to včetně paniky způsobené médii, dodala. Další dodávka dříve nedostupného léku pak podle Rrahmaniové zmizí dříve, než by odpovídalo reálné spotřebě. Zásobit se snaží distributoři, lékárny a pacienti. "Mění své obvyklé chování a snaží se předzásobit, což způsobuje sekundární nedostupnost. Přestože by počet dodaných balení měl vydržet na několik týdnů, tak je za několik dní pryč," popsala. Prvním čtením ve Sněmovně novela prošla na konci srpna, opoziční poslanci ji kritizovali jako nedostatečnou. Znovu by o návrhu mohli hlasovat už tento týden.