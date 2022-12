Ministerstvo navrhlo změnit výši humanitární dávky, byla by pro uprchlíky bez příjmů

Ministerstvo práce navrhuje změny humanitární dávky pro uprchlíky. Upravit chce částku i pravidla vyplácení. Dávka by odpovídala životnímu minimu. Získali by ji jen lidé bez příjmů či s nízkými příjmy. Počítá s tím návrh další novely zákona "lex Ukrajina", který zveřejnila na svém webu vláda. Humanitární dávka nyní činí 5000 korun. Mají na ni nárok lidé bez bezplatného ubytování se stravou a hygienickými potřebami. Vyplácí se jim za měsíc, kdy získali vízum k ochraně. V případě potřeby mohou pětitisícový příspěvek pobírat ještě pět měsíců, poté se snižuje na životní minimum.

"Humanitární dávka bude nově již od prvního měsíce navázána na výši životního minima, která odpovídá částce nutné k zajištění základních životních potřeb," uvedlo ve zdůvodnění ministerstvo práce. Životní minimum se od ledna zvyšuje. Podle návrhu by tak humanitární dávka pro dospělé měla činit 4860 korun a pro děti 3490 korun. Pro seniory a invalidy by podpora měla být vyšší, odpovídat by měla 1,5násobku minima. Pro lidi nad 65 let a invalidní dospělé by tak měla dosahovat 7290 korun, pro děti 5235 korun. Podporu od státu by mohli dostat uprchlíci, jejichž příjem nedosahuje ani výše humanitární dávky.