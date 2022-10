Ministerstvo navrhuje, aby vstupní prohlídka nebyla u nerizikových prací povinná

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) navrhuje, aby lékařská prohlídka při nástupu do zaměstnání a periodické prohlídky zaměstnance nebyly u nerizikových prací povinné. Připravilo změnu vyhlášky, kterou na konci září odeslalo do připomínkového řízení. U více rizikových prací návrh rozšiřuje interval prohlídek na několik let. Přísné termíny pravidelných vyšetření byly problémem například v době covidu-19, kdy některé ordinace omezily provoz a zaměstnanci termíny nestíhali dodržet.

Pracovnělékařské prohlídky se podle vyhlášky provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci. Zaměstnavatelé platí za vstupní a periodické prohlídky zaměstnance řádově stovky korun za jedno vyšetření, nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Zrušení povinnosti se bude podle vyhlášky týkat několika stovek tisíc zaměstnanců, jejichž práce je zařazená do první kategorie. V ní jsou všechna povolání, která nemají negativní dopady na zdraví.