Ministerstvo: Obce zatím požádaly o dotace 22,8 milionu na rozšíření bydlení pro běžence

Obce k 2. květnu požádaly o dotace za 22,8 milionu korun na rozšíření bydlení pro ukrajinské uprchlíky. Za oddělení komunikace MMR to ČTK sdělil Vilém Frček. Objem se týká 20 dokončených a podaných žádostí, úřad v internetové aplikaci eviduje dalších 40 rozpracovaných. Největší poptávka je z Jihočeského kraje. Příjem žádostí je otevřen do 31. května, předložit doklady pro čerpání dotací je nutné do konce listopadu. Na program Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit je připraveno 900 milionů korun.

Obce, kraje a jejich organizace mohou náklady uplatňovat zpětně od vpádu Ruska na Ukrajinu, tedy 24. února. O dotace mohou žádat od 20. dubna. Na opravu a vznik obecních nebo krajských bytů úřad poskytne příspěvek nejvýše 120.000 korun na osobu. Týkat se bude bytů, které dříve nebyly technicky uzpůsobené k ubytování lidí. Na opravu ubytoven obce a kraje mohou čerpat maximálně 40.000 korun na osobu. MMR zároveň stanoví minimální standard vybavenosti, aby se vždy jednalo o důstojné ubytování.