Ministerstvo objednalo další protilátkové léky, v některých nemocnicích chybí

Ministerstvo zdravotnictví objednalo další dodávky monoklonálních protilátek, tedy léků, které chrání nakaženého covidem-19 před těžkým průběhem nemoci. Dorazit by měly příští týden. ČTK to řekl mluvčí ministerstva Daniel Köppl. V některých nemocnicích léky chybí. Podle Köppla ale v Česku je ještě asi 9000 dávek, nyní se přerozdělují. O nedostatku léků na svém webu informovala příbramská nemocnice. Upozornila na to na twitteru i středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). "Proč se bude muset zastavit aplikace v nemocnicích? Proč není dostatek něčeho, co funguje?" napsala.

Fakultní nemocnice Motol, která spolu s FN Brno distribuuje lék od firmy Regeneron, podle vedoucího tamní lékárny Petra Horáka zastavila předávání léků do dalších nemocnic. Motolská nemocnice léky podle informací praktických lékařů dál podává, termíny jsou ale zaplněné.

Monoklonální protilátky se podávají nakaženým ve formě infuze. Brání šíření viru v těle a chrání před vážným průběhem nemoci. Musí se ale podat v časné fázi onemocnění. Pacient je může dostat asi v 80 nemocnicích, které mají urgentní příjem, na základě žádanky od praktického lékaře či specialisty.