Ministerstvo očekává návrat Hlůškové z Pákistánu na konci příštího pracovního týdne

Ministerstvo zahraničí předpokládá návrat Terezy Hlůškové z Pákistánu do České republiky na konci příštího pracovního týdne. V zemi, kde si odpykávala více než osmiletý trest za pašování drog, byla zproštěna obžaloby. Pracovníci zastupitelského úřadu v Islámábádu jsou připraveni české občance zajistit po propuštění ubytování, kde setrvá do doby, než odletí ze země. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Eva Davidová.

Hlůškovou pákistánští celníci zadrželi v lednu 2018 na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. V březnu 2019 byla mladá Češka odsouzena k trestu odnětí svobody v délce osmi let a osmi měsíců a k pokutě. V dubnu se proti verdiktu odvolala; rozsudek byl podle ní "v rozporu s fakty" a nebyl podložen žádnými konkrétními důkazy. Soud jí nyní podle jejího právníka dal za pravdu.

Ministerstvo aktuálně čeká na to, až pákistánské soudy dokončí procesní úkony. Ambasáda je ve spojení s rodinou, jež avizovala, že je připravena zakoupit letenku do ČR. Zadržovaná Češka tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil.