Ministerstvo plánuje víc podpořit vzdělávání psychiatrů a vyšší počet akutních lůžek

V Česku by mělo přibýt nejméně 100 akutních lůžek na psychiariích. Plánuje to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP09. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo předloni v Česku asi 1900 akutních lůžek. Většina těch nových má podle Válka sloužit pro děti a dospívající. Právě dostupnost dětské psychiatrie je dlouhodobý problém, který podle ministra zhoršily dopady covidové pandemie. Ministerstvo chce taky víc podpořit vzdělávání dětských psychiatrů. Nedostatek personálu by podle místopředsedy Národní rady pro duševní zdraví Tomáše Kašpárka mohl zbrzdit rozvoj center duševního zdraví, která se starají o lidi v běžném životě. Pro děti a dorost v Česku zatím existují jen tři.