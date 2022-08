Ministerstvo podpoří školy se sociálně znevýhodněnými žáky dvěma miliardami

Asi 400 vybraných škol s vyšším počtem sociálně znevýhodněných žáků dostane v dalších letech na zlepšení vzdělávání dětí dvě miliardy korun z evropských dotací. Peníze půjdou z Národního plánu obnovy a budou se rozdělovat od letošního září do konce roku 2025. Cílem projektu je snížení nerovností v českém vzdělávacím systému. Na tiskové konferenci to řekli zástupci ministerstva školství a Národního pedagogického institutu. Podle ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) současná data ukazují, že problém s nerovnostmi ve školství je natolik vážný, že jeho řešení by mohlo do budoucna vést k sociálním problémům a stát víc peněz, než když se bude řešit preventivně.

Například podle zjištění organizace PAQ Research se neúspěšnost žáků ve vzdělávání týká řady mikroregionů napříč Českem, nejen často zmiňovaného Karlovarského či Ústeckého kraje. Vyšší neúspěšnost je třeba na území obcí s rozšířenou působností na periferiích krajů. Na neúspěch žáků mají podle výzkumu zásadní vliv především exekuce či špatná bytová situace rodin. O peníze na podporu znevýhodněných škol mohou žádat základní školy, do kterých chodí nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním.