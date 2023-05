Ministerstvo práce chce prodloužit nárok na náhradní výživné až na 4 roky

Nárok na náhradní výživné pro děti, na které jejich rodič neplatí, se možná prodlouží. Teď ho můžou čerpat maximálně dva roky, nově by to mohly být až 4 roky. Změnu navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Bez ní by některým žadatelům skončil nárok na dávku už letos v létě. Náhradní výživné pobírá v Česku zhruba 9 tisíc dětí. Vyplácí se ve výši stanovené soudem. Průměrně to je 1800 korun, maximální možná částka jsou 3000. Podmínkou je, že rodič vede proti neplatícímu expartnerovi exekuci nebo dlužné alimenty vymáhá soudně.