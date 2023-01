Ministerstvo práce chystá změny v podpoře pro lidi, kteří nabízejí svou nemovitost uprchlíkům

Ministerstvo práce připravuje novou dávku na podporu samostatného bydlení ukrajinských uprchlíků. Počítá s ní další návrh novely takzvaného lex Ukrajina. Příspěvek by stát od dubna posílal přímo lidem nebo organizacím, kteří běžencům pronajímají byty. O tuto dávku by žádali uprchlíci, a to elektronicky, zároveň by museli uvést své náklady na bydlení. Teď stát vyplácí na ubytování uprchlíků takzvaný solidární příspěvek. Ten dostávají lidi, kteří běžence ubytovávají bezplatně třeba u sebe doma.