Ministerstvo práce: Podpora částečných úvazků otevřela 22 tisíc nových pracovních míst

Díky podpoře zkrácených úvazků vzniklo minulý rok 22 tisíc nových pracovních míst. Na zdravotním a sociálním pojištění tito zaměstnanci odvedli celkem přes miliardu a čtvrt. Vyplývá to z dat ministerstva práce a sociálních věcí. Slevu na odvodech můžou firmy využít u částečných úvazků pro rodiče menších dětí nebo pro lidi nad 55 let. Podle šéfa rezortu práce Mariana Jurečky z KDU-ČSL se podpora osvědčila. "Ukazuje se, že systém (slevy u částečných úvazků pro vybrané skupiny) má veliký smysl. Přináší nové zapojení na pracovní trh, podporuje sladění rodinného a pracovního života," řekl Jurečka. Podle něj je možné, že by se výčet pracovníků s úlevou na částečném úvazku mohl případně rozšířit. Zmínil třeba zdravotně znevýhodněné zaměstnance, pečující o nemohoucí blízké či propuštěné vězně. Česko má v Evropské unii nadprůměrnou zaměstnanost, v zaměstnávání matek malých dětí, starších lidí nebo postižených je ale podprůměrné. Ve srovnání s jinými státy se menší úvazky využívají v Česku výrazně méně.