Lidé by se měli vyhnout větším skupinám lidí a odložit firemní večírky. To, kvůli koronavirové situaci v Česku, radí ve svých doporučeních k Vánocům ministerstvo zdravonictví. Lidé by se také podle ministerstva měli raději setkávat venku, doma pravidelně větrat a dárky i potraviny nakupovat na internetu. V nemocnicích teď s covidem-19 leží přes 7000 lidí, z toho 979 je ve vážném stavu.