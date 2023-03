Ministerstvo připravuje registr žáků, který má umožnit elektronizaci přihlášek na školy

Ministerstvo školství (MŠMT) chce vytvořit registr žáků, který má mimo jiné usnadnit zápisy do mateřských a základních škol a umožnit elektronizaci přihlašování na střední školy. Na vzniku informačního systému ke zjednodušení školské administrativy resort pracuje. Registr, který bude součástí nového Informačního systému vzdělávání s názvem eEdu, by měl být k dispozici nejdříve v roce 2025. Podle odhadů by vytvoření informačního systému mělo stát zhruba 50 milionů korun. V rozhovoru s ČTK to řekl vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz MŠMT Václav Jelen. "Registr žáků je moderní pohled na to, jak by se měla organizovat data v resortu školství. Jedním z jeho benefitů je tak jeho přínos pro e-Government jako celek, tedy v důsledku pro občana. Nový registr bude sdružovat informace o člověku od jeho prvního vstupu do vzdělávacího systému a budou v něm zaznamenávány všechny důležité údaje charakterizující jeho vzdělávací dráhu," řekl.