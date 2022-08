Ministerstvo pro místní rozvoj chce regulovat pronájmy bytů turistům

Ministerstvo pro místní rozvoj chce prosadit legislativní změny, které umožní regulovat služby krátkodobého ubytování. Podle návrhu zákona by se mělo podnikání s pronájmy bytů turistům jasně definovat. Díky tomu bude snazší postihovat porušení zákona anebo vymáhat sankce. Ty by se měly navíc zpřísnit. Návrh počítá s tím, že by rozdělil pronajímatele na malé, s výdělkem do 30 tisíc korun ročně, a velké. Na ty by se pak vztahovala přísnější pravidla. S návrhem zákona ale nesouhlasí občanská sdružení lidí bydlících v centru Prahy. Například podle sdružení Arnika, které řeší dostupné bydlení, by na regulaci stačila současná legislativa.