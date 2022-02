Ministerstvo průmyslu chce pomoct podnikatelům, kteří po tornádu nedosáhli na dotace

Dotační program na obnovu krajského a obecního majetku po tornádu by měl prodloužit svůj termín. V Mikulčicích na Břeclavsku to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj se připravuje i program pro zasažené podnikatele, kteří zatím nedosáhli na podporu. Týká se to asi desítky podnikatelů, jedna z nich má například zničenou hospodu. Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) zatím program Živel uvolnil rodinám po tornádu 1,4 miliardy korun, smlouvy jsou na 919 milionů a vyplaceno je přes 350 milionů.

Fiala, Bartoš a další ministři přijeli situaci řešit přímo do zasažených obcí. "Identifikovali jsme zhruba deset postižených rodin, které se do žádného programu nevešly. Teď se musíme podívat, jaké byly náhrady ze strany pojišťoven. My poskytneme potřebné prostředky přes kraj, na které budou moct tyto postižené osoby nebo rodiny dosáhnout," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).