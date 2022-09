Ministerstvo průmyslu chystá podnikatelskou misi do Lvova

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chystá podnikatelskou misi do Lvova. Ta bude součástí projektu na poválečnou obnovu Ukrajiny a zaměří se na firmy ze zdravotnictví, energetiky, stavebnictví, vodohospodářství a infrastruktury. Cílem je propojení českých společností s ukrajinskými a jejich seznámení s konkrétními záměry na Ukrajině. Mise je naplánována na 26. a 27. září, více informací najdou zájemci na novém webu MPO businessklubukrajina.cz. Úřad o tom informoval na svých internetových stránkách. Prostřednictvím nedávno vytvořeného projektu Business klub Ukrajina chce MPO řídit začlenění českých firem do rekonstrukce válkou zasažené země, hledání konkrétních možností spolupráce v jednotlivých odvětvích a sdílení těchto informací mezi firmami. Do klubu se mohou hlásit podniky, ale i asociace, hospodářské komory nebo agentury. K zapojení českých podniků do obnovy Ukrajiny slouží také program státní agentury CzechTrade s názvem Export pro obnovu Ukrajiny.