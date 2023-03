Ministerstvo průmyslu rozdělí 1,3 miliardy korun na podporu start-upů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozdělí zhruba 1,3 miliardy korun z Národního plánu obnovy (NPO) na podporu tuzemských start-upů. Dohodli se na tom ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) a výkonná ředitelka Evropského investičního fondu (EIF) Marjut Falkstedtová. MPO to oznámilo v tiskové zprávě. "Pro konkurenceschopnost České republiky je klíčové, abychom podpořili nové projekty s vysokou přidanou hodnotou a udrželi krok s ostatními zeměmi. Proto společně s Evropským investičním fondem spustíme tři pilotní fondy, které pomohou start-upům s financováním v jejich začátcích,“ uvedl Síkela. Cílem je podle Síkely podpořit vybrané oblasti s velkým potenciálem, kde trh z různých důvodů pomoc potřebuje, například v transferu technologií ze špičkového výzkumu do praxe. Do budoucna se pak chce zaměřit na strategické technologie pro celou Evropskou unii, jako jsou obnovitelné zdroje energií, biotechnologie, mikroelektronika a další odvětví.