Ministerstvo průmyslu schválilo 8 z 12 zahraničních investic z neunijních zemí

Za první rok platnosti zákona o prověřování zahraničních investic jich ministerstvo průmyslu a obchodu prověřilo dvanáct. Vyplývá to z výroční zprávy resortu, která zkoumala období od loňského května do letošního dubna. Prověřování se týká investic třeba do vojenského průmyslu, kritické infrastruktury, informačních systémů, vědy nebo do médií. A to u investorů ze zemí mimo Evropskou unii. Dvě třetiny z prověřovaných investic resort schválil. Další dvě investice ministerstvo nestihlo do dubna prověřit a ve dvou případech investoři sami odstoupili.

Podnět k prověření investic podává ministerstvo průmyslu nebo sám investor. Připomínky ale můžou mít i členské státy Evropské unie.