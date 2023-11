Ministerstvo rozdělí 266 milionů obcím do 10 tisíc obyvatel na opravy místních komunikací

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) rozdělí 266 milionů korun obcím od 3001 do 10.000 obyvatel na opravy místních komunikací. Celkově schválilo podporu 74 projektů a prioritně MMR podpoří projekty obcí z hospodářsky a sociálně ohrožených území a strukturálně postižených regionů. MMR o tom informovalo v tiskové zprávě zveřejněné na webových stránkách. Ministerstvo již dříve obdobným způsobem rozdělilo miliardu korun na rozvoj komunikací pro obce do 3000 obyvatel. "Investice do dopravní infrastruktury jsou nesmírně důležité. Lidé žijící na venkově se bez problémů musí dostat všude tam, kde musí nebo chtějí být fyzicky. Do obce se až přímo k domu musí rychle dostat třeba záchranka. Na MMR jsme si toho dobře vědomi, proto pravidelně podporujeme projekty na obnovu místních komunikací,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Cílem podprogramu je podle MMR podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9000 obyvatel. To by mohlo vést ke zvýšení kvality života obyvatel a zlepšení atraktivity obecního prostoru.