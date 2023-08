Ministerstvo se chystá snížit tresty za neplacení výživného. Vězení totiž nepomáhá

Za neplacení výživného aktuálně hrozí 3 roky odnětí svobody. Podle ministerstva spravedlnosti se však trest míjí účinkem. Ve vězení totiž většina z odsouzených nepracuje a jejich dluh narůstá. Proto je u těchto případů alarmující recidiva, která dosahuje až 50 %. Ministerstvo navrhuje maximální délku trestu snížit a ponechat jen pro nejzávažnější případy. Pro ostatní se přemýšlí o alternativních trestech. Novela trestního zákoníku ponechává jako trestný čin pouze úmyslné neplacení výživného a to jen v případě, že by dítěti hrozila nouze.

Alternativou by podle odborníků oslovených portálem iRozhlas mohla být například exekuce. Od změn si především slibují lepší vymahatelnost alimentů. Podle ministerstva by novela taktéž mohla pomoci s přeplněností českých věznic, v nichž je aktuálně za neplacení výživného odsouzeno přes 1200 vězňů. Změny by počet snížili na necelých 200. Novela trestního zákoníku by mohla začít platit od příštího července.