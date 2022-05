Ministerstvo školství podpoří 400 znevýhodněných škol téměř dvěma miliardami

Ministerstvo školství spustí v září projekt Indexace škol, který podpoří částkou 1,8 miliardy korun 400 znevýhodněných škol v ČR. Patří mezi ně i bílinská základní škola Za Chlumem, kterou kvůli problémovým dětem od začátku měsíce hlídá bezpečnostní agentura. Novinářům to po návštěvě školy řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Problémy na bílinské škole jsou podle něj způsobené pozdním zásahem poradenských zařízení, které zřizuje Ústecký kraj, a také selháním orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), jehož přístup se zlepšil od loňského listopadu. Peníze z projektu by mohly školy, jako je ta Za Chlumem, využít na zaplacení sociálních a speciálních pedagogů, školních pomůcek nebo stravy pro žáky. "Pomohly by banality, jako jsou svačiny a obědy zdarma v přípravném ročníku, které by měly motivovat rodiče, aby posílali děti do školy," uvedl ministr.

Základní školu v Bílině totiž trápí mimo jiné i skryté záškoláctví. Základní škola se v posledních letech potýká zejména v šestých a sedmých ročnících s nezvladatelnými dětmi.