Ministerstvo školství připravuje změny ve financování asistentů pedagoga

Pětina rodičů dětí se specifickými vzdělávacími potřebami někdy čelila tlaku, aby dítě přehlásili do speciální třídy nebo školy. Ukázal to průzkum společnosti PAQ research pro organizaci Spolu. Na přelomu loňského roku se ho zúčastnilo 800 rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji přestup navrhne škola nebo poradna. Podle předsedkyně Spolu Ivy Janské je doporučení nezávazné. Žáci se znevýhodněním ale v běžných školách často potřebují asistenta. Ministesrstvo školství proto chystá usnadnit zaměstnávání asistentů predagoga. Školy by nově mohly platit asistenty pedagoga podle počtu tříd a jejich průměrné naplněnosti. Mělo by to mimo jiné znamenat méně administrativy.