Ministerstvo školství se shodlo s odbory a školskými asociacemi na financování učitelů v ZŠ

Ministerstvo školství se shodlo s odbory a zástupci školských asociací na kompromisu ohledně maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu pro základní školy. Sníží se na 95 procent stávajícího maxima učitelských úvazků pro základní školy, výjimku budou mít malotřídní školy, které mají dvě třídy. V těchto školách bude zachované současné maximum. Po jednání o tom informovaů ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Ministerstvo předloží i na základě dnešní schůzky vládě návrh nařízení, který bude počty úvazků upravovat. Podle Beka by to mělo být co nejdříve. "To maximum, které dnes nedosahují školy až na výjimky, se sníží na hladinu 95 procent," uvedl ministr. Úprava podle něj není stejná ve všech kategoriích škol, nebo velikosti tříd. "Takže někde, protože zaokrouhlujeme celé hodiny, je to samozřejmě drobně odlišené, ale v zásadě je to tahle úprava pro základní školy, i střední školy,“ řekl Bek. Na úpravě učitelských úvazků pro střední školy se ministerstvo s odbory a školskými asociacemi shodlo loni v prosinci.